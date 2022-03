Ginasta olímpica Chusovitina vence prova de salto da Taça do Mundo aos 46 anos

A ginasta usbeque Oksana Chusovitina, presente em oito Jogos Olímpicos, regressou hoje à competição, após ter anunciado o fim da carreira, e logo com a vitória no salto da Taça do Mundo de Doha, aos 46 anos.