Partilhar o artigo Ginasta romeno Dragulescu campeão europeu 17 anos depois do primeiro título Imprimir o artigo Ginasta romeno Dragulescu campeão europeu 17 anos depois do primeiro título Enviar por email o artigo Ginasta romeno Dragulescu campeão europeu 17 anos depois do primeiro título Aumentar a fonte do artigo Ginasta romeno Dragulescu campeão europeu 17 anos depois do primeiro título Diminuir a fonte do artigo Ginasta romeno Dragulescu campeão europeu 17 anos depois do primeiro título Ouvir o artigo Ginasta romeno Dragulescu campeão europeu 17 anos depois do primeiro título