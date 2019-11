Ginastas Diogo Abreu e Diogo Ganchinho nas `meias` dos Mundiais de trampolins

Entre 98 ginastas, Diogo Abreu terminou no 13.º lugar, com 110.655 pontos, enquanto Diogo Ganchinho foi 19.º, com 110.205 pontos.



Fora da meia-final, que ditará o apuramento dos oito finalistas e a qualificação olímpica, ficaram Pedro Ferreira, que foi 86.º (75.595) e Ricardo Santos, 89.º classificado (69.380).



No concurso feminino, Sílvia Saiote foi a melhor portuguesa, terminando no 33.º posto (98.715), mas falhou a presença na meia-final, tal como Beatriz Martins, 34.ª com 98.710 pontos, e Mariana Carvalho, 76.ª (52.560).



No duplo minitrampolim, Tiago Romão garantiu um lugar na final, ao terminar em sétimo a qualificação.



Com 43 ginastas em competição, João Caeiro, Diogo Costa e Diogo Cabral ficaram fora do concurso final, ao terminarem as eliminatórias, respetivamente, em 10º, 15.º e 27.º.



Tiago Romão, João Caeiro, Diogo Costa e Diogo Cabral qualificaram-se para a final de equipas no duplo minitrampolim ao conseguirem o quarto lugar entre nove equipas.



No duplo minitrampolim feminino, Diana Gago e Inês Martins ficaram fora da final, ao concluírem o apuramento nas 20.ª e 23.ª posições, respetivamente.



Maria Isabel Barba, a primeira portuguesa a entrar em competição no Ariake Gymnastics Centre, que vai acolher as competições de ginástica nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ficou fora da final de tumbling ao concluir o apuramento em 27.º lugar, entre 33 ginastas.