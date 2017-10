Ginastas Joana Moreira, Rita Ferreira e Beatriz Carneiro conquistam ouro

Lusa 21 Out, 2017, 16:04 | Outras Modalidades

Depois de um exercício combinado, em que realizou 28.400 pontos, o trio de ginastas chegou a uma pontuação de 85.100, o que lhe valeu a segunda medalha de ouro nesta competição, após na quinta-feira terem sido primeiras na final individual com o exercício dinâmico.



Também hoje, além do ouro no grupo feminino júnior, o par masculino Henrique Branco e Tomás Filipe (Grupo Dramático e Sportivo de Cascais), conquistou a medalha de bronze nas finais all-around, com uma pontuação de 82.940.



“Estas medalhas são a consagração do grande trabalho que os clubes de acrobática estão a fazer em Portugal e do esforço dos treinadores, que se dedicam de alma e coração à sua disciplina, e a quem deixamos o nosso muito obrigado”, disse Luís Arrais, vice-presidente da Federação de Ginástica de Portugal e chefe da Delegação portuguesa no Campeonato da Europa de Ginástica Acrobática.



Hoje ainda estará em ação o par misto Bruno Tavares e Beatriz Ferreira, nas finais de all-around em seniores, e no domingo, disputam-se as finais individuais de juniores com o exercício de equilíbrio (par masculino e grupo feminino) e o exercício dinâmico (par feminino), assim como a final individual sénior com o exercício de equilíbrio.