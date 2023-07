Ginastas russos e bielorussos autorizados a competir

Em comunicado, o organismo refere que os atletas “”, em competições organizadas sob a sua égide, e lembra que a participação de atletas dos dois países nos Jogos Paris2024 depende do Comité Olímpico Internacional (COI).”, disse o presidente do organismo, Morinari Watanabe.Em março de 2022, os atletas russos e bielorrussos foram afastados das competições internacionais de quase todos os desportos, devido à invasão militar à Ucrânia, justificada pelo presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de “desnazificar” e desmilitarizar o país.O COI recomendou em março passado a participação a título individual de desportistas russos e bielorrussos nas competições internacionais, sob bandeira neutra, adiando para mais tarde uma decisão sobre a participação em Paris2024.