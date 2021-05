Giro. Andrea Vendrame vence 12.ª etapa, Egan Bernal segue na liderança

O italiano Andrea Vendrame (AG2R Citroën) venceu esta quinta-feira a 12.ª etapa da Volta a Itália em bicicleta, após uma nova fuga bem sucedida, com o colombiano Egan Bernal (INEOS) a conservar a liderança da geral individual.