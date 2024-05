Giro: Andrea Vendrame vence 19.ª etapa a solo, Tadej Pogacar segue líder

O ciclista italiano Andrea Vendrame (Decathlon-AG2R La Mondiale) venceu hoje a solo a 19.ª etapa da Volta a Itália, vingando a fuga do dia, com o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) a segurar a liderança da geral.

Vendrame, de 29 anos, cumpriu os 157 quilómetros entre Mortegliano e Sappada em 03:51.05 horas, com 54 segundos de vantagem em relação ao espanhol Pelayo Sánchez (Movistar), segundo, e 1.07 minutos para o alemão Georg Steinhauser (EF Education-Easy Post), terceiro.



Nas contas da geral, Pogacar segurou a liderança e mantém 7.42 de vantagem para o colombiano Daniel Martinez (BORA-hansgrohe), segundo, e 8.04 para o britânico Geraint Thomas (INEOS), que caiu mas não perdeu tempo e é terceiro.



No sábado, a 20.ª e penúltima etapa liga Alpago a Bassano del Grappa, com 184 quilómetros e duas subidas ao Monte Grappa no percurso de alta montanha, último teste ao pelotão antes da consagração em Roma, no domingo.