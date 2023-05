Giro: Ben Healy vence oitava etapa, Andreas Leknessund segue líder

Healy, de 22 anos, cumpriu os 207 quilómetros entre Terni e Fossombrone em 4:44.24 horas, vencendo a solo após um ataque de longe que o distanciou da fuga do dia, em que o canadiano Derek Gee (Israel-Premier Tech) foi segundo e o italiano Filippo Zana (Jayco-AlUla) terceiro, ambos a 1.49 minutos.



Nas contas da geral, o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) atacou os restantes favoritos e levou consigo os britânicos Tao Geoghegan Hart e Geraint Thomas, da INEOS, ganhando 14 segundos a alguns dos outros candidatos, ainda que Leknessund tenha segurado a camisola rosa, agora com apenas oito segundos de vantagem para o belga Remco Evenpoel (Soudal Quick-Step), segundo, e 38 para Roglic. Almeida segue em quarto, a 40 segundos.



No domingo, o segundo contrarrelógio desta edição liga Savignano sul Rubicone a Cesena em 35 quilómetros, em novo teste para os candidatos à vitória final antes do primeiro dia de descanso, na segunda-feira.