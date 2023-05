Giro: Davide Bais vence sétima etapa, Andreas Leknessund mantém a camisola rosa

O ciclista italiano Davide Bais (EOLO-Kometa) venceu hoje a sétima etapa da Volta a Itália, fazendo vingar a fuga do dia, com o norueguês Andreas Leknessund (DSM) a seguir líder da geral.