Giro: Einer Rubio vence encurtada 13.ª etapa, Geraint Thomas continua de rosa

O ciclista colombiano Einer Rubio (Movistar) venceu a 13.ª etapa da Volta a Itália, encurtada devido ao mau tempo, com o britânico Geraint Thomas (INEOS) a segurar a liderança da geral individual apesar da subida até Crans-Montana.