Giro: Elia Viviani vence pela terceira vez, Simon Yates segue líder

Vencedor da segunda e terceira etapas, Viviani, de 29 anos, cumpriu os 180 quilómetros entre Ferrara e Nervesa della Battaglia em 3:56.25 horas, batendo ao 'sprint' o irlandês Sam Bennett (BORA-hansgrohe), que já venceu duas tiradas e hoje foi segundo, e o holandês Danny van Poppel (LottoNL-Jumbo), terceiro.



Na classificação geral, os primeiros postos não sofreram alterações, com Simon Yates a manter a vantagem de 47 segundos para o holandês Tom Dumoulin (Sunweb), vencedor em 2017, e de 1.04 para o francês Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), terceiro.



No sábado, os ciclistas percorrem uma das etapas mais duras da 101.ª edição do 'Giro', com a quarta etapa a ligar San Vito al Tagliamento ao Monte Zocolan, numa chegada em alto a testar os candidatos à vitória final.