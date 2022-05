Giro. João Almeida perseguia o pódio e tinha "maglia bianca"

”, informou a equipa dos Emirados Árabes Unidos, em comunicado, antes da partida para a 18.ª etapa, 156 quilómetros entre Borgo Valsugana e Treviso.O corredor de 23 anos, que liderava a classificação da juventude, estava na quarta posição da geral, a 1.54 minutos do camisola rosa, o equatoriano Richard Carapaz (INEOS), e a 49 segundos do terceiro classificado, o espanhol Mikel Landa (Bahrain Victorious).Almeida junta-se, de resto, a um rol de desistências que inclui outros nomes pesados do pelotão da 105.ª edição, como o neerlandês Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), o britânico Simon Yates (BikeExchange-Jayco), que venceu duas etapas mas ficou cedo distanciado da luta pela geral, o colombiano Miguel Ángel López (Astana), além do francês Romain Bardet (DSM), que era também quarto quando desistiu.No primeiro ano na UAE Emirates, liderava um "oito" que incluía dois compatriotas, Rui Costa e Rui Oliveira, em busca do pódio final da corrida, em que já tinha brilhado nas duas primeiras participações, ambas com a Deceuninck-QuickStep.

Numa tabela de resultados portugueses em grandes Voltas, encaminhava-se para igualar José Azevedo, com o terceiro "top 10" final, ainda longe das 11 da lenda Joaquim Agostinho.



A covid-19, de que sentiu sintomas na quarta-feira à noite, segundo a equipa, deixa-o agora arredado de disputar a reentrada no pódio desta edição ou, pelo menos, confirmar o que já tinha conquistado na estrada, sem se saber o impacto que a doença pode ter tido na prestação dos últimos dias.



Resta saber qual serão os próximos objetivos de João Almeida, que no início da época tinha como planos correr também a Volta a Espanha, última das três grandes corridas do calendário.