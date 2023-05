Giro: Milan vence a segunda etapa e Evenepoel continua na liderança

O italiano de 22 anos foi o melhor no final dos 201 quilómetros entre Teramo e San Salvo, concluindo a tirada em 04:55.11 horas, à frente do neerlandês David Dekker (Arkéa-Samsic) e do australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), respetivamente segundo e terceiro diante de um pelotão no qual seguiam quer Evenepoel, quer o português João Almeida (UAE Emirates).



O campeão mundial de fundo continua com a camisola rosa vestida e vai partir, na segunda-feira, para a terceira etapa, uma ligação de 216 quilómetros entre Vasto e Melfi, com 22 segundos de vantagem sobre italiano Filippo Ganna (INEOS), segundo, e 29 sobre o português da UAE Emirates, que é terceiro.