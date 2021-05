Giro: Ministro italiano pede alteração do percurso da 19.ª etapa

Enrico Giovannini informou, em comunicado, que pediu à organização do Giro a alteração do percurso, “em respeito pelas vítimas da tragédia do teleférico”, ocorrida no domingo, em Stresa, localidade do Piemonte, no norte de Itália.



O teleférico liga em 20 minutos a localidade de Stresa, estação balnear nas margens do lago Maior, ao monte Mottarone, que culmina a quase 1.500 metros e no qual estava prevista a passagem do pelotão da Volta a Itália, na sexta-feira, durante a 19.ª tirada, entre Abbiategrasso e L’Alpe di Mera.



O ministro italiano dos Transportes pediu ainda que a organização da Volta a Itália - que é liderada pelo colombiano Egan Bernal (INEOS) – promova “um momento de recolhimento, em memória das pessoas que perderam a vida neste trágico acidente”.