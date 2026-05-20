Giro. Narváez vence pela terceira vez num dia em que Afonso Eulálio segura a liderança
A 11.ª etapa da Volta a Itália, disputada nesta quarta-feira, cumpriu todas as promessas de espetáculo no terreno acidentado entre Porcari e Chiavari (195 km). Foi um dia marcado pelo triunfo do equatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG) que saltou para a sua terceira vitória nesta edição, enquanto o português Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) resistiu e manteve a liderança da classificação geral.
O início da jornada foi caótico. O pelotão voou nos primeiros 60 quilómetros, registando médias superiores a 50 km/h, o que tornou a formação da fuga do dia uma autêntica guerra de desgaste.
Após muita insistência, um trio composto por Chris Harper, Mattias Bais e Andreas Leknessund conseguiu isolar-se. Contudo, o prato forte estava guardado para os últimos 80 quilómetros, quando um grupo de perseguidores de altíssimo nível, incluindo Jhonatan Narváez e o espanhol Enric Mas, fez a ponte para a cabeça da corrida, formando uma frente unida de 17 ciclistas no topo do Passo del Termine.
A decisão ficou guardada para os quilómetros finais. Pouco antes do topo da última contagem de montanha (Colla dei Scioli), Enric Mas lançou um ataque fortíssimo, mas Narváez colou-se à sua roda.
No duelo final em Chiavari, o equatoriano impôs a sua ponta final superior para bater o espanhol ao sprint, com Diego Ulissi (XDS Astana) a fechar o pódio do dia na terceira posição.
