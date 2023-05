Giro: Pedersen vence sexta etapa, Leknessund segue líder

Pedersen, de 27 anos, cumpriu os 162 quilómetros com início e fim em Nápoles em 3:44.45 horas, batendo o líder da classificação dos pontos, o italiano Jonathan Milan (Bahrain-Victorious), segundo, e o alemão Pascal Ackermann (UAE Emirates), terceiro.



Os primeiros lugares da geral não sofreram alterações, mantendo-se Leknessund na frente por mais um dia, com 28 segundos de vantagem sobre o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), segundo, e 30 sobre o francês Aurélien Paret-Peintre, com o português João Almeida (UAE Emirates) em quarto, a um minuto.



Na sexta-feira, a sétima etapa liga Cápua a Gran Sasso d'Italia em 218 quilómetros, em novo dia de alta montanha que culmina com uma subida até à meta, de primeira categoria.