Giro: Quarta vitória para Fernando Gaviria

Lusa 19 Mai, 2017, 17:29 | Outras Modalidades

Gaviria, que consolidou a liderança da classificação por pontos, completou os 167 quilómetros entre Reggio Emilia e Tortona em 3:47.45 horas, batendo o irlandês Sam Bennett (Bora-hansgrohe) e o belga Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), segundo e terceiro, com o mesmo tempo do sul-americano.



Tom Dumoulin concluiu a tirada no pelotão e vai continuar a envergar a camisola rosa à partida para a 14.ª etapa, no sábado, uma ligação de 131 quilómetros com início em Castellania e final na subida para o santuário de Oropa, uma contagem de montanha de primeira categoria que volta a pôr à prova os favoritos.