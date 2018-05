Giro: Rohan Dennis vence `crono` e Simon Yates mantém liderança

Lusa Comentários 22 Mai, 2018, 16:36 | Outras Modalidades

No final da ligação entre Trento e Rovereto, Dennis foi o mais rápido, gastando 40.00 minutos, menos 14 segundos do que o alemão Tony Martin (Katusha-Alpecin) e 22 do que o holandês Tom Dumoulin (Sunweb), vencedor do Giro em 2017.



Na geral, Yates manteve a liderança, agora com 56 segundos de avanço sobre Dumoulin e 3.11 minutos sobre o italiano Domenico Pozzovivo (Bahrein Merida).



Na quarta-feira, disputa-se a 17.ª etapa, entre Riva del Garda e Iseo, num percurso de 155 quilómetros.