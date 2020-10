Giro: Triunfo na nona etapa "significa muito" para Ruben Guerreiro

“Significa muito para mim ganhar num ‘grand tour’. Estou muito motivado com esta equipa. Já estivemos perto de vencer antes, mas tivemos azar. Hoje, fiquei feliz por estar na fuga e fiz tudo para vencer”, disse.O madeirense de 26 anos e o espanhol Jonathan Castroviejo (INEOS) integraram uma longa fuga de oito elementos, tendo depois deixado os companheiros para trás, sendo que, na subida decisiva, o luso resistiu a um primeiro ataque do adversário e, nos últimos 300 metros, desferiu um ataque final, superando o espanhol por oito segundos.Guerreiro assumiu ter “sofrido um pouco” com o forte ritmo em plano imposto pelos seus companheiros de fuga, altura em que se poupou um pouco no esforço de conjunto, “pois precisava de energia para os quilómetros finais”.“Já fui segundo (numa etapa). Os outros podem ter trabalhado mais do que eu, mas o importante é ter ganho”, vincou.A amizade com João Almeida, “como um irmão mais novo”, vem de “há muito tempo”, até porque foram “as mesmas pessoas” a ajudar ambos na sua carreira no ciclismo.“Estou muito feliz por o ver de camisola rosa. E eu estar com a azul (liderança da montanha) é algo incrível, que não vamos esquecer”, completou.João Almeida estava “super orgulhoso” com o amigo Ruben, considerando que este “merece” o triunfo na nona etapa do Giro, e admite celebração entre os portugueses, mas só no fim da grande competição.“Se tiver de celebrar será depois. Temos de estar focados, descansar, pois falta muito até à meta final, com ou sem a camisola rosa”, justificou.Assumiu ser “muito especial” manter o comando conquistado na terceira etapa e reconhece que “esperava o pior” antes da tirada de hoje, com exigente montanha e chegada em contagem de primeira categoria.“Sofri muito, mas consegui. Lutei pelos meus colegas de equipa, têm feito um trabalho muito bom. Se tenho esta camisola devo-o a eles. Estou-lhes muito agradecido”, vincou.João Almeida perdeu algum tempo para os principais rivais, detendo agora 30 segundos de avanço para o holandês Wilco Kelderman (Sunweb) e 39 para o espanhol Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), ciclistas que trocaram de posição na geral.Disse ainda ouvir música portuguesa todos os dias, ser fã de Cristiano Ronaldo – não sei se me conhece a mim ou ao Ruben, mas espero que esteja orgulhoso” – e assumiu que o seu êxito e o do compatriota são bons para o país.