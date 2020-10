Giro2020. Agente antevê o futuro de João Almeida e Ruben Guerreiro

João Correia, também ele antigo ciclista do pelotão WorldTour, reconheceu, em entrevista à agência Lusa, que o passado domingo foi inédito para a empresa que representa os dois lusos, a Corso, que celebrou ainda os triunfos dos dinamarqueses Casper Pedersen (Sunweb), no Paris-Tours, e Mads Pedersen (Trek-Segafredo), na Gent-Wevelgem.”, admitiu.A vitória de Ruben Guerreiro (Education First),em Roccaraso, deixou o agente “superfeliz”.”, sublinhou.





O clique é também válido para João Almeida (Deceuninck-QuickStep), que parte esta terça-feira para a 10.ª etapa do Giro com a camisola rosa, depois de sete dias na liderança.

”, explicou.Aos 22 anos, o corredor natural de A-dos-Francos, no concelho de Caldas da Rainha, cumpre a estreia no WorldTour, depois de ter sido campeão nacional de contrarrelógio e de fundo sub-23 em 2019 e vencido a Liège-Bastogne-Liège para sub-23 em 2018, pelo que a preocupação do empresário é que também aproveite a ocasião.“Queremos que ele desfrute um bocadinho, porque ele só vai passar por isto uma vez, é só desta vez que vai ser surpresa. O talento dele vai ficar conhecido (...). É dia a dia, não se sabe o que vai acontecer, mas cada teste que passar supera as expetativas e, independentemente do que acontecer, vai ter um grande futuro”, sublinhou.João Almeida detém 30 segundos de vantagem sobre o holandês Wilco Kelderman (Sunweb) e 39 sobre o espanhol Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), segundo e terceiro classificados, após a tirada triunfal de Ruben Guerreiro, o primeiro português a vencer uma etapa do Giro desde os cinco triunfos de Acácio da Silva, o último dos quais em 1989.





Origens e potencialidades







“Conheci os dois através do José Poeira (selecionador nacional de estrada), com quem costumo falar. Ele falou-me no Ruben e levámo-lo para a Hagens Berman Axeon (equipa de sub-23) e o João foi igual, mas mais com acompanhamento do Matxin (Joxean Fernández, diretor desportivo da UAE Emirates), que, há três anos, me disse que era um corredor especial e também foi para a Axeon”, recordou João Correia.O agente distingue os dois protagonistas lusos na 103.ª edição do Giro: “”.Certo de que ambos “vão muito longe”, João Correia destacou o significado de partilhar estes momentos com jovens corredores: “”.”, lamentou.João Correia assegura que Portugal tem condições para colocar entre 10 a 15 corredores nas equipas do WorldTour na próxima década, aconselhando que “as seleções de juniores e de sub-23 estejam sempre a competir no estrangeiro, para os corredores mostrarem o talento e ganharem experiência internacional”, ilustrando, novamente, com os casos dos protagonistas do Giro.

“O Ruben era bom em Portugal, mas subiu logo os limites dele quando começou a correr com os outros. O João já chegou com um currículo diferente, ganhava corridas internacionais, mas se o metes ao lado de outros superiores, o nível sobe”, rematou.





Na Volta a Itália, depois do descanso de ontem, esta terça-feira, os ciclistas vão para a 10.ª de 21 etapas, com 177 quilómetros entre Lanciano e Tortoreto, tirada sem exigências de montanha.