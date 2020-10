Giro2020. João Almeida 3.º dia de camisola rosa

A sexta etapa do “Giro2020” liga Castrovillari a Matera ao longo de 188 quilómetros, apenas com uma contagem de subida de terceira categoria, numa chegada à cidade onde Acácio da Silva venceu a primeira das cinco tiradas conquistadas no Giro, em 1985.



Quarta-feira (ontem) o português foi batido apenas por Patrick Konrad (BORA-hansgrohe), mas ganhou tempo a todos os outros, além de ter visto distanciar-se o equatoriano Jonathan Caicedo (Education First), conseguindo o que nenhum outro português fez: chegar a um terceiro dia com a “maglia rosa”, acima dos dois de Acácio da Silva há 31 anos, no primeiro grande teste à sua liderança.



Na etapa que terminou em Camigliatello Silano, Almeida cortou a meta em terceiro lugar e bonificou quatro segundos, permitindo-lhe manter a camisola rosa, com 43 segundos de vantagem para o segundo colocado da geral, o espanhol Pello Bilbao (Astana), e 48 para o holandês Wilco Kelderman (Sunweb), terceiro.



Na meta, 34 segundos mais tarde que o vencedor da "tirada", João Almeida, que durante a subida estava mais para a cauda do grupo de candidatos à geral, mostrou a boa forma e foi lá à frente “sprintar” para os segundos de bonificação, conseguindo quatro.



Na “tirada” de ontem na subida derradeira, num ponto em que o português Ruben Guerreiro (Education First) e o belga Thomas de Gendt (Lotto Soudal), entre outros, encenaram tentativas a partir do pelotão, nos últimos 30 quilómetros, foi Filippo Ganna (INEOS) a distanciar-se de todos os outros fugitivos, mantendo o grupo de favoritos, cada vez mais restrito, bem longe.