Giro2020. João Almeida enfrenta os favoritos

Esta quarta-feira, a 17.ª etapa liga Bassano del Grappa a Madonna di Campiglio em 203 quilómetros, com três contagens de montanha de primeira categoria, a última delas a coincidir com a meta.



Os vários dias de alta montanha serão, agora, o teste "muito difícil" que João Almeida está ciente que tem pela frente, chegado aos 14 dias a liderar o Giro e a pensar em Milão, no domingo, jornada de encerramento da 103.ª edição.



Do dia de terça-feira ficam na retina os últimos metros da “tirada.



Na luta pela geral, João Almeida, que seguia no pelotão, atacou já nos derradeiros metros e ganhou dois segundos à concorrência, tendo dois homens da Sunweb como mais próximos perseguidores: o holandês Wilco Kelderman, segundo a 17 segundos, e o australiano Jai Hindley, terceiro a 2.58 minutos.



Mais do que os dois segundos ganhos, que o próprio – depois de cortar a meta em 28.º, atrás de Ruben Guerreiro, que foi 27.º após esbater na fuga - considerou serem “marginais” para as contas finais, o ataque do jovem português serviu para expor Kelderman, que ‘obrigou' Jai Hindley a trabalhar para fechar o espaço atrás do luso.