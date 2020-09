Giro2020. João Almeida estreia-se numa grande volta

Aos 22 anos, João Almeida está a fazer uma excelente época de estreia numa equipa do WorldTour, com resultados de destaque, com o nono lugar na Volta ao Algarve e os terceiros na Volta a Burgos e Settimana Internazionale Coppi e Bartali.



Em 2018, João Almeida foi segundo classificado no Giro Ciclístico d'Italia, a prova de sub-23 da Volta a Itália.



Ao lado do ciclista das Caldas da Rainha vai estar o colombiano Alvaro Hodeg, outro estreante numa das três grandes voltas, além dos italianos Davide Ballerini e Fausto Masnada, o dinamarquês Mikkel Honoré, o britânico James Knox e os belgas Iljo Keisse e Pieter Serry.



A 103.ª edição da Volta a Itália disputa-se de sábado a 25 de outubro, depois de ter sido adiada devido à pandemia de covid-19.