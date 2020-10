Giro2020. João Almeida segura “maglia rosa”

Esta sexta-feira corre-se uma “tirada” plana que liga Matera a Brindisi, ao longo de 143 quilómetros sem contagens de montanha, ideal para nova disputa ao “sprint”, ainda que o vento cruzado vá incomodar o pelotão.



O português e líder da prova tentará segurar a “maglia rosa” e defender-se dos ataques que por certo surgirão.



Recorde-se que, na quinta-feira, o camisola rosa teve um susto dos grandes, quando, ao parar para corrigir um problema no rádio, foi abalroado por outro ciclista, que não o viu encostado à berma.



Para a história ficou o susto, uma vez que João Almeida pôde voltar rapidamente ao pelotão, que tinha abrandado para esperar pelo líder, explicando no final da tirada que se sentia "bem" e sem mazelas.



O ciclista luso cortou a meta no 25.º lugar, integrado no pelotão, e segue líder, com 43 segundos de vantagem para o espanhol Pello Bilbao (Astana), segundo, e 48 para o holandês Wilco Kelderman (Sunweb), terceiro.



O outro português em prova Rúben Guerreiro (Education First) também esteve em bom plano, acabando em 21.º a etapa e subindo cinco lugares na geral, para o 41.º lugar, a 1.34 minutos do compatriota.



Na etapa de ontem o francês Arnaud Démare (Groupama-FDJ) dominou o “sprint” e conquistou a segunda vitória na 103.ª edição da Volta a Itália em bicicleta.