Giro2020. João Almeida veste de rosa há 9 etapas

Guerreiro cumpriu os 208 quilómetros entre San Salvo e Roccaraso em 5:41.20, deixando o espanhol Jonathan Castroviejo (Ineos) a oito segundos e o dinamarquês Mikkel Bjerg a (UAE–Emirates) a 58.





João Almeida foi 19.º a 1.56 e perdeu algum tempo para os seus mais diretos perseguidores, mas manteve a “maglia rosa” de líder, que conquistou na terceira tirada e que vai usufruir esta segunda-feira, dia de descanso.





No final da etapa o português – líder do Giro - assumiu ser “muito especial” manter o comando conquistado na terceira etapa e reconhece que “esperava o pior” antes da tirada de domingo, com exigente montanha e chegada à meta com uma contagem de primeira categoria.





“Sofri muito, mas consegui. Lutei pelos meus colegas de equipa, têm feito um trabalho muito bom. Se tenho esta camisola devo-o a eles. Estou-lhes muito agradecido”, vincou.





João Almeida perdeu algum tempo para os principais rivais, detendo agora 30 segundos de avanço para o holandês Wilco Kelderman (Sunweb) e 39 para o espanhol Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), ciclistas que trocaram de posição na geral.





À margem da corrida confessou ouvir música portuguesa todos os dias, ser fã de Cristiano Ronaldo – não sei se me conhece a mim ou ao Ruben, mas espero que esteja orgulhoso” – e assumiu que o seu êxito e o do compatriota são bons para o país.





Depois do descanso de hoje (segunda-feira), na terça-feira, os ciclistas vão para a 10.ª de 21 etapas, com 177 quilómetros entre Lanciano e Tortoreto, "tirada" sem exigências de montanha.