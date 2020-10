Giro2020. Prova começa com contrarrelógio e dois portugueses

O Giro d’Italia 2020 será a 103ª edição da prova na história. Por conta da pandemia de coronavírus, a organização precisou refazer o trajeto para este ano. A Hungria, que abriria a competição e receberia quatro etapas, desistiu de sediar e acabou substituída por cidades italianas como Matera e Roccaraso. As novidades serão a largada na Sicília e a chegada em Milão.



A edição deste ano contará com três contrarrelógios individuais, seis etapas para velocistas, seis de média montanha e mais seis nas alturas.



No total, o Giro d’Italia de 2020 terá sete chegadas em subida e a prova final em um trajeto de Cernusco sul Naviglio a Milão, que será o desfecho da corrida pela 78.ª vez.







Após a largada, os ciclistas abrem a prova com um percurso de Monreale a Palermo e ficam em solo siciliano por mais três etapas. Em seguida, eles passam por Calábria, Basilicata e Puglia e, depois disso, partem para as etapas em Abruzzo.



As modificações ficaram mais no começo, já que as últimas duas semanas continuam inalteradas. A edição de 2019 do Giro d’Italia começou em Bolonha e acabou em Verona. O vencedor no ano passado e, consequentemente, dono da camisa rosa, foi o equatoriano Richard Carapaz.





Dois portugueses no pelotão





Ruben Guerreiro (EF1) e João Almeida(DQT) estreiam-se na Volta à Itália, aumentando para 27 o total de portugueses já participantes na corrida transalpina, onde o 5.º lugar de José Azevedo em 2001 e as prestações de Acácio da Silva (7.º em 1986, vitória em 5 etapas e dois dias de camisola rosa) são as referências.







Sem lideres que corram para a geral na Education First e Deceuninck-Quick Step fica entreaberta a possibilidade dos dois portugueses brilharem.

"A experiência que tive na Volta à Espanha poderá ser útil no Giro, onde vou tentar vencer uma etapa", avançou Rúben Guerreiro, com João Almeida a salientar: "Participar numa grande volta é um momento marcante na minha carreira. Vencer uma etapa será o principal objetivo, mas tudo depende da estratégia da equipa".







O percurso de 3 contrarrelógios, 6 etapas de alta montanha, 7 de média montanha e 5 planas favorece os trepadores, emboram tenham de estar atentos aos 64,9 km de cronos.







Sem o vencedor de 2019, Richard Carapaz, são Simon Yates, Geraint Thomas, Vincenzo Nibali, Steven Kruijswijk e Jakob Fuglsang os candidatos ao pódio de Milão, mas só daqui a três semanas.







Hoje, a 1 .ª etapa é já um contrarrelógio individual de 15,1 km, entre Monreale e Palermo.