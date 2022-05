Giro2022. Biniam Girmay estreia-se em grandes Voltas

A confirmação dos dois elencos para o Giro, que arranca na sexta-feira na capital da Hungria, Budapeste, tem como principal destaque a estreia do eritreu, primeiro ciclista da África subsariana a ganhar uma clássica, no final de março.O ciclista apontará, sobretudo, a finais disputados ao "sprint" e outras chegadas técnicas, contando com uma equipa belga que aposta ainda no veterano italiano Domenico Pozzovivo, de 39 anos, para voltar ao "top 10" final, o que já conseguiu em cinco ocasiões, de um total de 15 participações.A Intermarché contará ainda com o estónio Rein Taaramae e o checo Jan Hirt, dois nomes fortes para as montanhas da "corsa rosa", que decorre entre sexta-feira e dia 29 de maio.A Lotto Soudal também confirmou o alinhamento para a corrida, com o regresso de Ewan ao Giro, no qual já venceu cinco etapas em três edições diferentes, com o velocista a contar com o apoio na aproximação à meta do alemão Rudiger Selig.A equipa conta ainda com o belga Thomas de Gendt, um especialista em fugas que, segundo a comunicação da Lotto Soudal, se focará este ano em impedi-las ou apanhá-las, a partir do pelotão, mas também o britânico Matthew Holmes e o alemão Michael Schwarzmann.A Volta a Itália de 2022, a 105.ª edição da prova, começa em Budapeste, em 6 de maio, e termina em Verona, em 29 do mesmo mês, 21 etapas depois.