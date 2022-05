Giro:Lennard Kämna vence quarta etapa, Juan Pedro López assume liderança

Kämna, de 25 anos, cumpriu os 172 quilómetros entre Avola e o Etna em 4:32.11 horas, batendo López sobre a meta, com o estónio Rein Taaramae (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) em terceiro, a 34 segundos.



López lidera agora a geral, após um dia em que os favoritos chegaram juntos, com Kämna em segundo, a 39 segundos, e Taaramae a 58 segundos. João Almeida (UAE Emirates), hoje 10.º na etapa, subiu a oitavo, a dois minutos do camisola rosa.



Na quarta-feira, a quinta etapa do Giro liga Catânia a Messina em 174 quilómetros, com uma contagem de montanha de segunda categoria, aos 75 quilómetros.