Golden State Warriors entram a vencer nos `play-offs` da NBA

No Chase Centre, em São Francisco, Jordan Poole, de 22 anos, liderou o cómodo triunfo nos Warriors na sua estreia em ‘play-offs’, com 30 pontos, incluindo cinco triplos, sendo ‘apoiado’ por Klay Thompson, também ele responsável por cinco triplos, para um total de 19 pontos.



A ‘estrela’ Stephen Curry, de regresso à competição após um mês de paragem devido a uma lesão no pé esquerdo, saltou do banco para assinar 16 pontos em apenas 21 minutos e ainda três ressaltos e quatro assistências.



Nos Nuggets, foi o sérvio Nikola Jokic o protagonista deste primeiro jogo dos ‘play-offs’, na primeira ronda da Conferência Oeste, com 25 pontos e 10 ressaltos, aos que somou seis assistências e três roubos de bola.



No Este, também os Philadelphia 76ers entraram em força nos ‘play-offs’, com uma vitória contundente frente aos Toronto Raptors, sustentada pela grande exibição de Tyrese Maxey, que anotou 38 pontos, com cinco triplos e cinco em cinco em livres, além de quatro ressaltos e duas assistências.



Os Sixers ‘vingaram’ assim as duas derrotas que os canadianos impuseram em outras tantas visitas a Filadélfia na fase regular, graças à ‘inspiração’ de Maxey, mas também de Tobias Harris, autor de 26 pontos, seis ressaltos e seis assistências.



Muito marcados pela defesa dos Raptors, Joel Embiid e James Harden contribuíram, respetivamente, com 19 pontos, 15 ressaltos e quatro assistências, e 22 pontos, 14 assistências e cinco ressaltos.



Aos Raptors, quintos na Conferência Este na temporada regular, não bastaram os 24 pontos e sete assistências de Pascal Siakam e os 18 pontos, 10 ressaltos e oito assistências de Scottie Barnes para contrariar a supremacia da franquia de Filadélfia, que dominou do início ao fim.



O segundo jogo entre Sixers e Raptors está marcado para segunda-feira, novamente em Filadélfia.