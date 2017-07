Golfe: Campeonato Nacional de Jovens

RTP 05 Jul, 2017, 21:18 | Outras Modalidades

O Campeonato Nacional de Jovens está a ser organizado pela Federação Portuguesa de Golfe (FPG) no Santo Estêvão Golfe, e continua a decorrer até sexta-feira no campo do Grupo Orizonte no concelho de Benavente, agora nos escalões de sub-14, sub-16 e sub-18.



Um total de 67 jogadores de 18 clubes (incluindo as duas regiões autónomas dos Açores e Madeira) esteve presente em Santo Estêvão durante dois dias e a competitividade foi a nota dominante, para além do bom nível de golfe manifestado, sobretudo pelo evento de sub-12 masculino. Os sub-10 jogaram nove buracos por dia, enquanto os sub-12 competiram em 18 buracos diários.



Veja-se como o título de sub-10 masculino foi decidido por 1 único ponto, enquanto a vitória nos sub-12 masculinos também foi determinada por 1 escassa pancada. Só no torneio feminino de sub-12 não houve incerteza até ao fim, dada a superioridade de 12 pancadas!