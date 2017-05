Golfe: Chuva adia Open de Portugal

RTP 11 Mai, 2017, 20:57 | Outras Modalidades

As valentes chuvadas que se abateram sobre Portimão forçaram o adiamento da ronda inaugural para sexta-feira.



Ricardo Melo Gouveia chegou mesmo a ameaçar um grande resultado, pois ao cabo de sete buracos ia com 4 pancadas abaixo do Par e surgia no grupo dos 4º classificados!



Um grupo de ilustres que inclui o português João Carlota , o escocês Paul Lawrie uma das estrelas do torneio, antigo campeão do British Open e o australiano Richard Green (ex-campeão do Portugal Masters).



Miguel Viador, o diretor de torneios do European Tour, a primeira divisão europeio explicou o porquê do adiamento: "Os problemas não são nem os greens, nem os fairways, mas sim os bunkers, que ficaram alagados, sobretudo nas paredes de trás".,





Ricardo Santos, o campeão do Open da Madeira de 2012, um dos cinco portugueses que ainda estavam em campo no momento da interrupção, considerou 'a decisão mais correta'.