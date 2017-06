Golfe: Melo Gouveia e Tomás Melo Campeões nacionais de pares

RTP 19 Jun, 2017, 18:02 | Outras Modalidades

Os algarvios do Clube de Golfe de Vilamoura lideraram desde o primeiro dia e, apesar de uma segunda volta não tão bem conseguida, triunfaram com uma vantagem de 4 pancadas sobre Martim Baptista e João Costa.



Tomás Melo Gouveia e Francisco Oliveira totalizaram 147 pancadas, 3 acima do Par, após voltas de 70 e 77, enquanto João Costa e Martim Baptista agregaram cartões de 76 e 75 para um resultado final de 151 (+7).

No Campeonato Nacional de Pares Seniores, que decorreu em simultâneo, no mesmo local, o britânico Ian Bolwell e o português António Pires do ACGB (Pestana Golf Resort da Quinta da Beloura), terminaram com o reinado do britânico David Gray e do dinamarquês Finn Kastrup, que tinham ganho por três vezes nos últimos quatro anos.