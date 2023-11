Golfe. Melo Gouveia feliz com regresso ao DP World Tour

”, escreveu o golfista na rede social Instagram, depois de ter sido 33.º classificado na última prova da temporada do Challenge Tour, a segunda divisão do golfe.Ricardo Melo Gouveia, que com o 10.º lugar no ranking final do Challenge Tour assegurou o regresso ao circuito principal, o DP World Tour, agradeceu “à família, à equipa e aos patrocinadores o apoio incrível”.O olímpico português, que já jogou no DP World Tour em 2022, garantiu estar ansioso por “começar a temporada na África do Sul, dentro de algumas semanas”.No Club de Golf Alcanada, na ilha espanhola de Maiorca, Ricardo Melo Gouveia terminou a Grand Final com um agregado de total de 297 pancadas, mais 19 do que o vencedor, o inglês Marco Penge.