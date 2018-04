Golfe: Obidos International Open David Borda campeão sem jogar

RTP Comentários 11 Abr, 2018, 18:30 | Outras Modalidades

A grande surpresa foi o 3.º lugar de João Carlota, que vinha de uma operação. Mas o algarvio fez uma segunda volta em 67 pancadas, 5 abaixo do Par do Guardian Bom Sucesso Golf, carimbando o melhor resultado do torneio. O vice-campeão nacional ascendeu para o grupo dos 3.º classificados, que incluiu cinco jogadores empatados com um agregado de 141 (-3), recebendo cada um 1.428 euros de prémios.



Se João Carlota recuperou de 74 na primeira volta para 67 na segunda, também Tomás Silva melhorou bastante de 73 na primeira jornada para um 69 na segunda volta, ficando no grupo dos 8.º classificados, composto por seis jogadores empatados com 142 (-2). Tiago Cruz foi o outro português com este resultado, apresentando voltas de 70 e 72, sendo de salientar que o ex-bicampeão nacional chegou a estar a apenas 1 pancada do vencedor, mas uma série de negativa de iniciar os seus últimos 9 buracos com 1 bogey no buraco 1, 1 triplo-bogey no 2 e 1 duplo-bogey no 3. Ficou arredado do título, mas terminou em beleza com 4 birdies nos últimos seis buracos.