Golfe. Paul Casey lidera Masters de Augusta

A competição teve de ser interrompida ainda com 44 jogadores por completar o percurso, devido a um atraso de três horas no seu arranque por causa do mau tempo.





Casey, que efetuou uma volta em muito bom plano, com um “eagle” (duas abaixo do par) e cinco “birdies” (uma abaixo), conta com duas pancadas de vantagem para os norte-americanos Webb Simpson, Xander Shchauffele e Justin Thomas, que repartem o segundo posto, embora o último ainda tenha de completar a volta, pois apenas completou 10 buracos.





Outro jogador que completou a volta foi o norte-americano Tiger Woods, detentor do título e que praticou o seu melhor golfe da temporada, terminando com um registo de 68 pancadas e sem nenhum “bogey” (uma acima), quebrando assim um registo de 105 voltas a fazer sempre pelo menos um “bogey”.





Além de Woods, outros cinco jogadores já completaram a volta e estão igualados no quinto posto, no qual estão ainda mais três jogadores com voltas incompletas.