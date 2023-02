Golfe. Pedro Figueiredo 17.º lugar em Singapura

Pedro Figueiredo entregou um cartão com 68 pancadas, quatro abaixo do par do campo, graças a seis "birdies" (uma pancada abaixo do par do buraco) e, se não fosse um "duplo bogey" (duas acima) no 18.º buraco, poderia ter terminado o dia no grupo dos sextos posicionados.



O golfista português, de 31 anos, tem caminho aberto para ultrapassar o "cut", na sexta-feira, de uma prova que é liderada pelo norte-irlandês Tom McKibbin, com um total de 64 pancadas, oito abaixo do par do campo, fruto de igual número de "birdies".