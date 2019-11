Golfe. Pedro Figueiredo cai para 21.º na qualificação do European Tour

Figueiredo, que no domingo tinha subido oito posições, para o quinto posto, esteve menos bem na ronda de segunda-feira, na qual efetuou 72 pancadas, o Par do campo, baixando 13 lugares, mas mantendo-se dentro do grupo dos 25 primeiros, que têm garantida a presença no European Tour no próximo ano.

Apesar de ter melhorado a prestação em relação a domingo - efetuou 70 pancadas, contra as 72 do dia anterior -, José-Filipe Lima, o outro português presente nesta escola de qualificação, baixou ao 46.º posto e tem agora de recuperar, nas duas voltas que faltam, pelo menos três pancadas para o grupo dos 25 primeiros.