Golfe: Portugal Master um sucesso que tem de se manter

Ricardo Melo Gouveia e Filipe Lima que começam já esta quinta-feira a sua participação no British Masters British Masters supported by Sky Sports, um torneio do European Tour a decorrer até Domingo no Close House Golf Club, no Reino Unido. Chegaram a Inglaterra cheios de confiança depois de terem sido 5º classificados no 11º Portugal Masters.



Para os dois atletas olímpicos é mais uma oportunidade de perseguirem o objetivo de se manterem no European Tour em 2018 (a primeira divisão europeia).



José Correia presidente da PGA refere a fantática semna da dupla portuguesa: "«Foi uma semana fantástica para o golfe nacional. O Filipe e o Ricardo com 14 abaixo do Par, que grande resultado, o ambiente que eles criaram aqui no Dom Pedro Victoria Golf Course, com tanta gente a segui-los, é isto que Portugal precisa, de referências para o golfe nacional, para que este desporto se desenvolva neste país" .



Miguel Franco de Sousa presidente da FPG refere que: "Estes dois resultados dos portugueses vão permitir dar uma projeção nacional de media muito interessante"



O presidente da FPG acrescentou ainda que o Golfe está a crescer em Portugal: "Vermos cada vez mais crianças atrás dos jogadores é importante, mas é um fenómeno que só acontece quando temos os jogadores a jogarem bem. Agora temos campeões, um Ricardo Melo Gouveia que está a afirmar-se no European Tour, um Filipe Lima que é um dos melhores jogadores portugueses de todos os tempos. Há, também, jovens jogadores que vêm atrás, das canteras amadoras, e jovens profissionais. Mas foi, de facto, surpreendente ver tantos jovens a pedirem bolas, bonés, isso faz parte da festa e o espetáculo é muito mais efusivo quando temos jovens a acompanharem os jogadores e a divertirem-se".



Filipe Silva, administrador do Turismo de Portugal, considerou que "esta foi, sem dúvida, uma das melhores edições de sempre do Portugal Masters"