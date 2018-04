Golfe: Portugal recebe torneio do Alps Tour

RTP Comentários 03 Abr, 2018, 17:51 | Outras Modalidades

O Alps Tour é uma das terceiras divisões do golfe profissional europeu e no final de cada época os cinco jogadores melhores classificados na Ordem de Mérito ascendem ao Challenge Tour, o escalão secundário na Europa.



O Óbidos International Open atrai, deste modo, jogadores, sobretudo jovens, que se tornaram profissionais há pouco tempo e que sonham integrar um dia o European Tour, o escalão primodivisionário na Euro.



Com 30 mil euros em prémios monetários, 5 mil dos quais para o vencedor, o Óbidos International Open será ainda o culminar de luxo, uma espécie de Masters, após uma longa época do Portugal Pro Golf Tour, um circuito internacional em que cada torneio oferece 10 mil euros em prémios, que se realiza todos os anos entre novembro e abril, sendo sancionado pela PGA de Portugal, Federação Portuguesa de golfe (FPG) e o circuito britânico Jamega Pro Golf Tour.



Para além dos melhores jogadores do Alps Tour 8 do top-10 do ranking deste circuito, o Guardian Bom Sucesso Golf conte ainda com a nata dos jogadores do Portugal Pro Golf Tour.



Portugal já contava no seu calendário de eventos de golfe profissional com etapas do European Tour (Portugal Masters, de 2 milhões de euros), Challenge Tour (Open de Portugal@Morgado Golf Resort, de 200 mil euros) e do Portugal Pro Golf Tour (10 mil euros cada torneio). Só faltava preencher este vazio de algum torneio que fizesse a ponte entre o Portugal Pro Golf Tour e o Challenge Tour. Foi essa lacuna que se colmatou com o Óbidos International Open.