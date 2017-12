Golfe: Profissionais vencem Taça Manuel Agrellos

RTP 19 Dez, 2017, 18:49 / atualizado em 19 Dez, 2017, 18:50 | Outras Modalidades

A formação dos profissionais ganhou pelo quarto ano seguido e a vitória sobre a seleção nacional de amadores da Federação Portuguesa de Golfe por 14-6 é um resultado inequívoco, sendo até a segunda margem mais dilatada de sempre de uma equipa campeã. No entanto o resultado não espelha totalmente o que se passou em campo os embates foram mais equilibrados do que poderia pensar-se à partida Apesar de contar com três jogadores de sub-16 e outros três de sub-18, a formação da FPG, campeã da competição em 2012 e 2013 e comandada pelos Treinadores Nacionais, Nélson Ribeiro e Hugo Pinto, deu muito que fazer e cinco dos dez singulares de hoje só foram decididos no último buraco. Manuel Agrellos, o homenageado, acompanhou a competição nos dois dias e resumiu bem o que viu em campo: «Em todas as três sessões deu ideia de que os amadores estavam a equilibrar as coisas, mas depois, nas fases finais, nos últimos buracos, viu-se bem quem tem mais experiência».