Golfe. Steven Brown campeão e Melo Gouveia e Tomás Silva no “top-30”

Pela sexta vez em 13 edições, o último dia do Portugal Masters atraiu mais de 10 mil espectadores e pela quinta vez houve mais de 37 mil pessoas a passarem pelo Dom Pedro Victoria Golf Course ao longo dos cinco dias de competição (37.558), mas muito poucos apostariam que o campeão do único torneio português do European Tour seria Steven Brown.



O inglês de 32 anos está longe de ser uma estrela. Iniciou a semana no 150.º posto da Corrida para o Dubai, estava em sério risco de descer ao Challenge Tour, a segunda divisão europeia, e surgia apenas no 550.º lugar do “ranking” mundial.



O golfista partiu para a última volta de domingo (último dia) a três pancadas do líder, o sul-africano Brandon Stone, mas ele próprio admitiu que “não estava nada à espera disto”.



Num ápice embolsou o cheque de 250 mil euros, saltou para o 69.º lugar da Corrida para o Dubai e não só assegurou que irá continuar na elite europeia até ao final de 2020 como também se apurou no limite para o milionário Turkish Airlines Open, em novembro, reservado ao top-70 do “ranking” do European Tour, um evento da prestigiada Série Rolex.



Ricardo Melo Gouveia e Tomás Santos Silva empataram no 29.º lugar com 276 pancadas, 8 abaixo do Par, merecendo um prémio de 14 mil euros.