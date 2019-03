Golfe: Tour Championship joga-se em Troia e tem 5 convites para o Challenge Tour

RTP Comentários 14 Mar, 2019, 18:00 | Outras Modalidades

O campeão nacional Tomás Silva e os ex-campeões nacionais Tiago Cruz e Hugo Santos serão acompanhados por alguns jogadores que militam em circuitos superiores como João Carlota (Challenge Tour), Tomás Bessa, Vítor Lopes e Miguel Gaspar (no Alps Tour), Tiago Rodrigues e Tomás Melo Gouveia (no Pro Golf Tour), e ainda por Francisco Oliveira, Gonçalo Pinto, Alexandre Abreu e João Ramos, o melhor português no PPGT, ao terminar a época de 2018 / 2019 no 3.º lugar do ranking.



O PPGT Tour Championship é o mais importante torneio de sempre deste circuito internacional para profissionais de golfe, sancionado pela PGA de Portugal, Federação Portuguesa de Golfe e pelo britânico Jamega Pro Golf Tour.



Reúnem-se 54 participantes, oriundos de Portugal, Inglaterra, Holanda, Irlanda, País de Gales, Escócia e Suécia, que lutarão por um prémio monetário global de 20 mil euros, o dobro dos 10 mil que normalmente constituem o “prize-money” de uma prova regular deste circuito.



O Troia Golf Resort será um palco perfeito para a conclusão do circuito, após 21 torneios realizados em Portugal, sobretudo no Algarve, entre novembro e março. Troia é um enorme desafio que já recebeu o Open de Portugal do European Tour, bem como o Campeonato da Europa Amador da Associação Europeia de Golfe, entre muitos outros eventos.



O melhor prémio do Tour Championship consiste na oferta de cinco convites para torneios do Challenge Tour de 2019, a segunda divisão europeia, onde cada torneio distribui no mínimo 180 mil euros em prémios.



Esses cinco convites irão para o melhor classificado do Tour Championship mas não necessariamente para o vencedor da prova, pois é imperativo que tenha chegado a este último campeonato entre os 50 primeiros do ranking (Ordem de Mérito) do PPGT.