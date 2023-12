Golfista espanhol Jon Rahm suspenso pela PGA Tour

“De acordo com o regulamento, o jogador Jon Rahm foi suspenso e não é elegível para participar em torneios do PGA Tour, devido à sua associação a uma série de torneios não autorizados”, refere o organismo, em comunicado.



A PGA Tour esclarece que os pontos conseguidos por Rahm, que em abril deste ano venceu o Masters de Augusta, na temporada 2022/2023, não serão contabilizados.



No início deste mês, Jon Rahm, de 29 anos, aceitou rumar à LIV Golf, com um contrato que, segundo a imprensa, rondará os 520 milhões de euros.



No último ano, o golfista basco venceu quatro torneios no circuito PGA Tour, num dos melhores anos da ainda curta carreira como profissional, iniciada em 2016.



A LIV Golf, financiada pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, conta com 12 torneios. A nova temporada arranca em fevereiro, no México, e visita países como Estados Unidos, Espanha ou Reino Unido.