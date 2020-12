Golfista Lee Westwood conquista European Tour pela terceira vez

Westwood, de 47 anos, já tinha vencido a competição em 2000 e 2009, voltando a arrecadar o troféu ‘Harry Vardon’ 20 anos depois da primeira vez que o conseguiu, na altura com 27 anos.



O inglês, que terminou a temporada com 3.128 pontos, fechou o DP World Tour Championship, o último torneio do circuito, no segundo posto, com um total de 274 pancadas, 14 abaixo do par do campo, logo atrás do compatriota Matthew Fitzpatrick, que venceu o torneio com um agregado 273 ‘shots’, 15 abaixo do par.



Fitzpatrick foi, de resto, o segundo classificado do European Tour 2020, com 3.110,2 pontos, enquanto o terceiro posto ficou entregue ao norte-americano Patrick Reed, com 3103,7 pontos.



Pedro Figueiredo foi o melhor colocado português no circuito deste ano, terminando a temporada no 183.º posto (122,7 pontos). Ricardo Santos e Ricardo Melo Gouveia ficaram nos 210.º e 260.º lugares, respetivamente.