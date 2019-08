Golfista Melo Gouveia passa `cut` de torneio na República Checa

Lusa Comentários 16 Ago, 2019, 18:52 | Outras Modalidades

Melo Gouveia, que cumpriu a segunda volta com dois 'birdies' (uma pancada abaixo do par do buraco) e um 'bogey' (uma acima), está já a nove pancadas do líder da prova, o italiano Edoardo Molinari, msa assegurou a continuação em prova durante o fim de semana.



Pedro Figueiredo, o outro português em prova, ainda melhorou um pouco a sua prestação em relação à má primeira volta, mas terminou muito longe dos lugares que lhe permitiriam seguir em frente, concluindo a prova no 152.º posto com um total de 155 pancadas, 11 acima do par.