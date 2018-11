Golfista Melo Gouveia sobe mais 32 posições no Open de Hong Kong

Lusa Comentários 24 Nov, 2018, 12:36 | Outras Modalidades

Melo Gouveia começou a prova com 74 pancadas, quatro acima do par, mas `retificou` nos dois dias seguintes e colocou-se a uma escassa pancada do `top 10`.



No terceiro dia, o golfista luso entregou um cartão com seis `birdies` (uma pancada abaixo do par) e apenas um bogey (uma acima), para um total de 204, seis abaixo do par.



As 65 pancadas foram o segundo melhor registo do dia, apenas superadas pelas 64, seis abaixo do par, do espanhol Sergio Garcia, que segue no quarto lugar, a sete pancadas do primeiro.



A prova continua a ser liderada pelo inglês Rai Aaron, que soma 194 pancadas, 16 abaixo do par, e tem uma vantagem de seis sobre os seus compatriotas Mattheuw Fitzpatrick e Tommy Fleetwood.