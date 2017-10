Golfista Melo Gouveia termina em 36.º lugar o Alfred Dunhill Links

Lusa 08 Out, 2017, 21:01 | Outras Modalidades

Na última volta, jogada no percurso St. Andrews Old Course, Melo Gouveia marcou 70 pancadas (duas abaixo), tendo entregado um cartão com três 'birdies' (uma abaixo) e um 'bogey' (uma acima).



Ricardo Melo Gouveia, que terminou empatado com outros 10 jogadores depois de ter descido 13 lugares em relação a sábado, marcou 71 pancadas na primeira e segunda voltas, e 67 na terceira.



Com um agregado de 264 pancadas (-18 par), o inglês Tyrrell Hatton repetiu a vitória alcançada no ano passado, tendo o seu compatriota Ross Fisher, que somou 267, terminado em segundo e lugar e estabelecido hoje um recorde do percurso, ao somar 61 pancadas (-11 par).



A competição tem a particularidade de se disputar simultaneamente em três percursos diferentes: Carnoustie, Kingsbarns e St. Andrews Old Course, que hoje foi palco da volta decisiva.