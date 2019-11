Golfista Pedro Figueiredo em 13.º na escola de qualificação para o European Tour

Pedro Figueiredo, subiu três posições, depois de ter entregado um cartão com 70 pancadas (duas abaixo do par), consequência de cinco 'birdies' (uma abaixo) e dois ‘bogeys’ (uma acima), passando a totalizar 138 golpes no fim do segundo dia de competição.



Filipe Lima, o outro português procura qualificar-se para o principal circuito europeu de golfe de 2020, subiu ao grupo dos 22.ºs classificados, com um total de 139 pancadas, depois de hoje ter efetuado 68 (quatro abaixo do par), graças a cinco ‘birdies’ e um ‘bogey’.



Apenas os 25 primeiros classificados no final das seis voltas do torneio que decorre no Lumine Golf Club garantem a presença no European Tour do próximo ano.