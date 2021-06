Golfista Pedro Figueiredo parte do `top 20` para a última volta na Suécia

O golfista português Pedro Figueiredo viveu hoje uma volta menos feliz no traçado Par 72 do Vallda G&CC, em Gotemburgo, mas manteve-se no ‘top 20’ do Scandinavian Mixed Hosted by Henrik & Annika, torneio pontuável para o European Tour.