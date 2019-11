Golfista Pedro Figueiredo quinto na escola de qualificação do European Tour

Figueiredo subiu oito posições, num dia em que entregou um cartão com 69 pancadas, três abaixo do par, após assinar cinco ‘birdies’ (uma abaixo do par) e dois ‘bogeys’ (uma acima), para um total de 207 golpes ao fim de três dias de prova, oito abaixo.



Em pior forma, esteve José-Filipe Lima, que hoje caiu 12 lugares para 34.º, num dia em que igualou o par, com 72 pancadas, fruto de quatro ‘bogeys’ e igual número de ‘birdies’, seguindo quatro golpes abaixo no total da competição.



Apenas os 25 primeiros classificados no final das seis voltas do torneio que decorre no Lumine Golf Club garantem a presença no European Tour do próximo ano.